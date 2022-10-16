Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чешский легионер «Адмирала» рассказал, как переживает своё отстранение от сборной

Чешский легионер «Адмирала» рассказал, как переживает своё отстранение от сборной
Комментарии

Чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал, как относится к отстранению от матчей в составе сборной Чехии.

«Сейчас я играю в лучший хоккей в моей жизни, поэтому, конечно, я немного расстроен. У меня есть несколько очень хороших друзей в сборной — я сильно по ним скучаю. Но это жизнь», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

В текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провёл 19 игр, в которых набрал 14 очков — забил пять голов и отдал девять результативных передач. Чех делит первое место в списке бомбардиров «Адмирала» с другим легионером Михалом Криштофом.

Полную версию эксклюзивного интервью с чешским защитником читайте на «Чемпионате» завтра, 17 октября, в 8:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022