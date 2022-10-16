Чешский легионер «Адмирала» рассказал, как переживает своё отстранение от сборной
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Чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал, как относится к отстранению от матчей в составе сборной Чехии.
«Сейчас я играю в лучший хоккей в моей жизни, поэтому, конечно, я немного расстроен. У меня есть несколько очень хороших друзей в сборной — я сильно по ним скучаю. Но это жизнь», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
В текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провёл 19 игр, в которых набрал 14 очков — забил пять голов и отдал девять результативных передач. Чех делит первое место в списке бомбардиров «Адмирала» с другим легионером Михалом Криштофом.
Полную версию эксклюзивного интервью с чешским защитником читайте на «Чемпионате» завтра, 17 октября, в 8:00 мск.
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