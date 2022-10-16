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После первого периода «Трактор» обыгрывает «Ак Барс» — 2:0, по броскам в створ — 18:3

После первого периода «Трактор» обыгрывает «Ак Барс» — 2:0, по броскам в створ — 18:3
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч между «Трактором» и «Ак Барсом». Первый период со счётом 2:0 выиграли хозяева.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Трактора» Антон Бурдасов. Удвоил преимущество «Трактора» в большинстве Тему Пулккинен с передач Сергея Калинина и Владимира Ткачёва. Этот гол пытался оспорить тренерский штаб «Ак Барса», взяв видеоповтор на проверку помехи вратарю, но попытка оказалась безуспешной.

Примечательно, что статистика по броскам в створ после первого периода 18:3 в пользу челябинцев. По общим попыткам бросков счёт 33:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Бурдасов – 15:05 (5x5)   2:0 Пулккинен (Калинин, Ткачёв) – 18:17 (5x4)   3:0 Телегин (Бывальцев) – 32:21 (5x4)   4:0 Капустин (Пулккинен) – 34:01 (5x5)   4:1 Галиев (А. Радулов, Войнов) – 36:17 (5x4)

Напомним, «Ак Барс» проиграл пять матчей подряд. Казанский клуб после 17 проведённых матчей имеет в своём активе 20 очков и располагается на шестой строчке в таблице Восточной конференции.

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