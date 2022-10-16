После первого периода «Трактор» обыгрывает «Ак Барс» — 2:0, по броскам в створ — 18:3

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч между «Трактором» и «Ак Барсом». Первый период со счётом 2:0 выиграли хозяева.
На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Трактора» Антон Бурдасов. Удвоил преимущество «Трактора» в большинстве Тему Пулккинен с передач Сергея Калинина и Владимира Ткачёва. Этот гол пытался оспорить тренерский штаб «Ак Барса», взяв видеоповтор на проверку помехи вратарю, но попытка оказалась безуспешной.
Примечательно, что статистика по броскам в створ после первого периода 18:3 в пользу челябинцев. По общим попыткам бросков счёт 33:6.
Напомним, «Ак Барс» проиграл пять матчей подряд. Казанский клуб после 17 проведённых матчей имеет в своём активе 20 очков и располагается на шестой строчке в таблице Восточной конференции.
- 16 октября 2022
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