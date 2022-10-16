Вратарь «Трактора» Проскуряков совершил шикарное спасение в матче с «Ак Барсом»

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч между «Трактором» и «Ак Барсом». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 23-й минуте матча шикарное спасение совершил вратарь «Трактора» Илья Проскуряков. Форвард «Ак Барса» Кирилл Семёнов бросал, казалось бы, в пустой угол ворот, но голкипер упал на бок и отразил бросок щитками.

Примечательно, что статистика по броскам в створ после первого периода была 18:3 в пользу челябинцев. По общим попыткам бросков счёт 33:6.

Напомним, «Ак Барс» проиграл пять матчей подряд. Казанский клуб после 17 проведённых матчей имеет в своём активе 20 очков и располагается на шестой строчке в таблице Восточной конференции.