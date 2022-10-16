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Вратарь «Ак Барса» Билялов был заменён после четырёх безответных шайб от «Трактора»

Вратарь «Ак Барса» Билялов был заменён после четырёх безответных шайб от «Трактора»
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч между «Трактором» и «Ак Барсом». Идёт второй период, счёт 4:0 в пользу хозяев.

На 35-й минуте матча Кирилл Капустин установил счёт 4:0 в пользу «Трактора». Тренерский штаб «Ак Барса» решил заменить голкипера Тимура Билялова на Амира Мифтахова. Шайбы в составе челябинцев забрасывали Антон Бурдасов, Тему Пулккинен, Сергей Телегин и Кирилл Капустин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Бурдасов – 15:05 (5x5)   2:0 Пулккинен (Калинин, Ткачёв) – 18:17 (5x4)   3:0 Телегин (Бывальцев) – 32:21 (5x4)   4:0 Капустин (Пулккинен) – 34:01 (5x5)   4:1 Галиев (А. Радулов, Войнов) – 36:17 (5x4)

Примечательно, что статистика по броскам в створ после первого периода была 18:3 в пользу челябинцев. По общим попыткам бросков счёт 33:6.

Напомним, «Ак Барс» проиграл пять матчей подряд. Казанский клуб после 17 проведённых матчей имеет в своём активе 20 очков и располагается на шестой строчке в таблице Восточной конференции.

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