Вратарь «Ак Барса» Билялов был заменён после четырёх безответных шайб от «Трактора»

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч между «Трактором» и «Ак Барсом». Идёт второй период, счёт 4:0 в пользу хозяев.



На 35-й минуте матча Кирилл Капустин установил счёт 4:0 в пользу «Трактора». Тренерский штаб «Ак Барса» решил заменить голкипера Тимура Билялова на Амира Мифтахова. Шайбы в составе челябинцев забрасывали Антон Бурдасов, Тему Пулккинен, Сергей Телегин и Кирилл Капустин.

Примечательно, что статистика по броскам в створ после первого периода была 18:3 в пользу челябинцев. По общим попыткам бросков счёт 33:6.



Напомним, «Ак Барс» проиграл пять матчей подряд. Казанский клуб после 17 проведённых матчей имеет в своём активе 20 очков и располагается на шестой строчке в таблице Восточной конференции.