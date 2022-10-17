Защитник Шулак о своей результативности: не могу сказать, что у меня есть какой-то секрет

Чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал о своей результативности.
«Я не могу сказать, что у меня есть какой-то секрет. Но перед стартом сезона я тренировался по особенной профессиональной программе в чешской академии хоккея недалеко от моего родного города. Сейчас там начинает заниматься мой сын. Возможно, именно эти тренировки помогли мне. Но вообще я упорно работаю каждый день и думаю, что главная причина заключается в этом», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
В текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провёл 19 игр, в которых набрал 14 очков — забил пять голов и отдал девять результативных передач. Чех делит первое место в списке бомбардиров «Адмирала» с другим легионером, Михалом Криштофом.
Полную версию эксклюзивного интервью с чешским защитником читайте на «Чемпионате» сегодня в 8:00 мск.
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