Шулак: вы можете любого в Чехии спросить, кто такой Яромир Ягр, и он будет знать ответ

Защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал о звезде чешского хоккея Яромире Ягре.

«В Чехии Ягр такая же суперзвезда, как в России? Конечно! Он одна из легенд в стране. Вы можете любого в Чехии спросить, кто такой Яромир Ягр, и он будет знать ответ. Это мировая знаменитость», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

В текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги защитник провёл 19 игр, в которых набрал 14 очков — забил пять голов и отдал девять результативных передач. Чех делит первое место в списке бомбардиров «Адмирала» с другим легионером, Михалом Криштофом.

Читайте полную версию эксклюзивного интервью с чешским защитником: