Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шулак: вы можете любого в Чехии спросить, кто такой Яромир Ягр, и он будет знать ответ

Шулак: вы можете любого в Чехии спросить, кто такой Яромир Ягр, и он будет знать ответ
Комментарии

Защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал о звезде чешского хоккея Яромире Ягре.

«В Чехии Ягр такая же суперзвезда, как в России? Конечно! Он одна из легенд в стране. Вы можете любого в Чехии спросить, кто такой Яромир Ягр, и он будет знать ответ. Это мировая знаменитость», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

В текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги защитник провёл 19 игр, в которых набрал 14 очков — забил пять голов и отдал девять результативных передач. Чех делит первое место в списке бомбардиров «Адмирала» с другим легионером, Михалом Криштофом.

Читайте полную версию эксклюзивного интервью с чешским защитником:

«Сейчас я не такой мечтатель, каким был». Главный чех КХЛ — о Ягре, сборной и «Адмирале» «Сейчас я не такой мечтатель, каким был». Главный чех КХЛ — о Ягре, сборной и «Адмирале»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022