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«Ак Барс» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Трактору» в гостях

«Ак Барс» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Трактору» в гостях
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В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Трактор» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу одержали хозяева со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

На 16-й минуте первого периода счёт открыл форвард хозяев Антон Бурдасов. Спустя три минуты вторую шайбу в ворота казанцев забросил Теэму Пулккинен с передач Сергея Калинина и Владимира Ткачёва.

На 13-й минуте второго периода Сергей Телегин с передачи Алексея Бывальцева сделал счёт 3:0. Через полторы минуты довёл счёт до крупного нападающий «Трактора» Кирилл Капустин с передачи Теэму Пулккинена. На 17-й минуте второго периода одну шайбу отыграл форвард гостей Станислав Галиев с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова.

На 10-й минуте третьего периода вторую шайбу в ворота хозяев забросил Никита Дыняк с передач Кристиана Хенкеля и Александра Радулова. На 16-й минуте третьего периода пятую шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Антон Бурдасов, оформив дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Бурдасов – 15:05 (5x5)   2:0 Пулккинен (Калинин, Ткачёв) – 18:17 (5x4)   3:0 Телегин (Бывальцев) – 32:21 (5x4)   4:0 Капустин (Пулккинен) – 34:01 (5x5)   4:1 Галиев (А. Радулов, Войнов) – 36:17 (5x4)   4:2 Дыняк (Хенкель, А. Радулов) – 49:28 (5x5)   5:2 Бурдасов (Бывальцев, Калинин) – 55:02 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Трактор» проведёт дома с омским «Авангардом» 19 октября в 17:00 мск. «Ак Барс» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 19 октября в 19:00 мск.

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