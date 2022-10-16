«Ак Барс» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Трактору» в гостях

В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Трактор» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу одержали хозяева со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).
На 16-й минуте первого периода счёт открыл форвард хозяев Антон Бурдасов. Спустя три минуты вторую шайбу в ворота казанцев забросил Теэму Пулккинен с передач Сергея Калинина и Владимира Ткачёва.
На 13-й минуте второго периода Сергей Телегин с передачи Алексея Бывальцева сделал счёт 3:0. Через полторы минуты довёл счёт до крупного нападающий «Трактора» Кирилл Капустин с передачи Теэму Пулккинена. На 17-й минуте второго периода одну шайбу отыграл форвард гостей Станислав Галиев с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова.
На 10-й минуте третьего периода вторую шайбу в ворота хозяев забросил Никита Дыняк с передач Кристиана Хенкеля и Александра Радулова. На 16-й минуте третьего периода пятую шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Антон Бурдасов, оформив дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Трактор» проведёт дома с омским «Авангардом» 19 октября в 17:00 мск. «Ак Барс» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 19 октября в 19:00 мск.
- 16 октября 2022
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