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Финский функционер рассказал, как столкнулся в России с вооружённым хулиганом

Финский функционер рассказал, как столкнулся в России с вооружённым хулиганом
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Финский функционер Йоран Стубб вспомнил, как в 1990-е годы гастролировал по юношеским турнирам в России. 87-летний финн в течение 40 лет возглавлял скаутский отдел по поиску талантов НХЛ в Европе. Во время турнира четырёх стран в Твери Стубб видел, как в гостиницу вошёл вооружённый человек.

«Однажды вечером в вестибюль мотеля вошёл хулиган с пистолетом в руке. Я никогда так быстро не спешил в свою комнату, как тогда», — приводит слова Стубба финское издание Ilta-Sanomat.

Также Стубб рассказал, что чешские скауты Вацлав Недоманский и Иржи Хрдина, которые также были вместе с ним в Твери, помогли водителю грузовика с деньгами на починку машины.

Напомним, Стубб рассказывал, что уровень сервиса в российском городе был на очень низком уровне.

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