«Может, психологически немного просели». Знарок объяснил рекордное поражение «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (2:5).

«Провальный первый период. А так, моменты были – забивать надо. В этой игре моментами был доволен, но это совершенно не наша игра. Вследствие чего такой провальный первый период? Ну, может, психологически немного просели. Как решать проблемы? Наверное, ещё более сплотиться.



Кагарлицкий больной у нас, он уехал из Екатеринбурга домой, он заболел.



Я не думаю, что [проблемы] в плане физики. Я думаю, что индивидуальные ошибки просто. Видите, мы в третьем периоде всё равно добавляем. Если бы проваливали третий период, а не первый, то нужно было бы говорить о физике.



Ностальгировал ли по родному региону – Челябинску? Я не так много играл за «Трактор». Но, естественно, это Урал – опорный край державы», – передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.