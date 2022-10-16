Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Может, психологически немного просели». Знарок объяснил рекордное поражение «Ак Барса»

«Может, психологически немного просели». Знарок объяснил рекордное поражение «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (2:5).

«Провальный первый период. А так, моменты были – забивать надо. В этой игре моментами был доволен, но это совершенно не наша игра. Вследствие чего такой провальный первый период? Ну, может, психологически немного просели. Как решать проблемы? Наверное, ещё более сплотиться.

Кагарлицкий больной у нас, он уехал из Екатеринбурга домой, он заболел.

Я не думаю, что [проблемы] в плане физики. Я думаю, что индивидуальные ошибки просто. Видите, мы в третьем периоде всё равно добавляем. Если бы проваливали третий период, а не первый, то нужно было бы говорить о физике.

Ностальгировал ли по родному региону – Челябинску? Я не так много играл за «Трактор». Но, естественно, это Урал – опорный край державы», – передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Новость по теме
«Даже ничего не сказал». Знарок заступился за Разина, критиковавшего судейство
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022