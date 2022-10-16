Сушинский: Знарку не надо уходить. У «Ак Барса» ещё всё впереди

Чемпион мира 2008 года Максим Сушинский высказался по поводу игры казанского «Ак Барса» и работы главного тренера Олега Знарка.

«Команда же не за один день строится. Тем более если вспомнить, то и «Динамо» Знарка тоже не хорошо стартовало в регулярке, но два года подряд были чемпионами.



У «Ак Барса» ещё всё впереди, а сам Знарок не будет сворачивать со своего пути. Ребятам надо собраться и найти свою оптимальную форму.



Выберется ли казанский клуб из кризиса? Конечно, выберется. У них серьёзный подбор игроков, которые помогут себе и тренеру выйти из сложившейся ситуации.



Знарку не надо уходить. Не люблю, когда тренеров меняют на переправе. В этом нет никакого смысла. Если будет конфликт, то это возможно. Раздора внутри «Ак Барса» я не вижу. Если у команды нормальная рабочая обстановка, то они обязательно вылезут из этой серии без побед», — сказал Сушинский Sport24.