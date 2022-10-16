Лукоянов: нужно не через «давай, давай», а поступками на льду пытаться исправить ситуацию

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал серию поражений команды после матча регулярного чемпионата с «Трактором» (2:5).
«Конечно, ситуация не просто неприятная, лично я в такой давным-давно не был. Наверное, все должны понять, что происходит. Тяжело что-то сказать, нужно уже не через «давай, давай», а поступками уже на льду пытаться исправить ситуацию. Самое главное – мы должны быть все вместе и результат делать вместе.
Что передам болельщикам? Сейчас критика болельщиков как никогда оправданная, потому что давно у нас такого не было, давно так бесхозно не играли. «Ак Барс» не просто так завоевал себе такое имя и столько титулов. Но только все вместе мы можем что-то изменить, один-два человека ничего не решат. Поэтому чем больше людей подхватит правильное отношение к игре, тем быстрее все увидят, как нужно биться за команду. Словами тут не поможешь, нужны действия. Все игроки и тренеры осознают ситуацию, мы наладим игру и результат. По-другому не может быть», — приводит слова Лукоянова сайт «Ак Барса».
- 16 октября 2022
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