Голкипер «Ак Барса» Мифтахов: команда понимает, как исправить ситуацию

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов подвёл итоги матча Фонбет чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:5).

«Трактор» не смог реализовать «5 на 3». Было тяжело? Не думаю, что там было что-то тяжёлое. Просто ловишь каждый бросок, который летит в тебя.

Как «Ак Барсу» сплотиться? Не могу ответить на этот вопрос. Олег Валерьевич не просто так сказал, что всё придёт. Значит, так и будет.

Какое настроение сейчас в команде? Готовимся к каждому матчу в спокойном, обычном режиме. Команда понимает, как исправить эту ситуацию», — цитирует Мифтахова сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» проиграл в шестой раз подряд – это новая рекордная серия поражений клуба в регулярных чемпионатах КХЛ. Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 19 октября в 19:00 мск.