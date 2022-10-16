Toronto Sun: лучшие канадские вратари даже не пробились бы в сборную России

Журналист Toronto Sun Майкл Трайкос выразил мнение о том, что лучшие канадские вратари на данный момент не пробились бы в сборные России и США.

«Кто есть у Канады теперь, когда отсутствует Кэри Прайс? Картер Харт из «Филадельфии»? Маккензи Блэквуд из «Нью-Джерси»? Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса»? Они даже не будут третьими вратарями в сборной России или США.

Это всё больше показывает, насколько избалованной была наша страна. Вратарская линия никогда не была проблемой, особенно когда играли Патрик Руа или Мартин Бродо. И, конечно же, это не было проблемой, когда у нас был Прайс, который являлся, по сути, золотым стандартом, выиграв «Везину», «Харт Трофи», Олимпийские игры, Кубок мира и молодёжный чемпионат мира», — написал в своей статье Трайкос.