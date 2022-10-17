В «Амур» перейдёт один из самых перспективных игроков России 2003 года рождения

Генеральный директор хоккейного клуба «Амур» Роман Крамарь в своём телеграм-канале поделился мыслями о выступлении команды в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. Кроме того, специалист рассказал о будущей сделке клуба с участием одного из «самых перспективных игроков страны 2003 года рождения».

«Понимаю, что болельщики расстроены последними выездными матчами. Руководство клуба эта ситуация тоже не устраивает.



Перед началом сезона мы понимали, что он будет непростым. Но тот состав, который нам удалось собрать, вполне может бороться за поставленную цель — выход в плей-офф. К сожалению, некоторые игроки пока выступают гораздо ниже своих возможностей, что стало для нас неприятным сюрпризом.



Тренерский штаб пытается помочь каждому хоккеисту, но ждать до конца сезона мы не будем. Сегодня по договору аренды в нашу команду перейдёт один из самых перспективных игроков страны 2003 года рождения. Это повысит конкуренцию за место в составе и, надеемся, «разбудит» некоторых наших ребят.



Кроме того, в этом сезоне очень неплохо выступает наша молодёжка, кадровый резерв есть и там. Иногда «горящие глаза» бывают важнее опыта и мастерства. В общем, мы очень внимательно следим за играми «Амурских Тигров».



Болельщиков прошу набраться терпения. Уверен, нынешний кризис мы скоро преодолеем», — говорится в сообщении.