The Score: 12 россиян вошли в топ-100 лучших игроков НХЛ, Овечкин занял только 22-е место

The Score составил топ-100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги прямо сейчас. В список попали 12 российских игроков.

Лучшим стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — он на шестом месте. В топ-10 также попал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, занявший восьмую позицию. На 12-м месте оказался вратарь «Тампы» Андрей Василевский, на 13-м — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

Отметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял лишь 22-ю позицию.

1. Коннор Макдэвид — н «Эдмонтон Ойлерз».

2. Остон Мэттьюс — н «Торонто Мэйпл Лифс».

3. Кейл Макар — з «Колорадо Эвеланш».

4. Натан Маккиннон — н «Колорадо».

5. Леон Драйзайтль — н «Эдмонтон».

6. Никита Кучеров — н «Тампа».

7. Сидни Кросби — н «Питтсбург Пингвинз».

8. Игорь Шестёркин — в «Рейнджерс»...

12. Андрей Василевский — в «Тампа».

13. Кирилл Капризов — н «Миннесота Уайлд»...

18. Артемий Панарин — н «Рейнджерс»...

22. Александр Овечкин — н «Кэпиталз»...

50. Андрей Свечников — н «Каролина Харрикейнз».

51. Евгений Малкин — н «Питтсбург»...

56. Илья Сорокин — в «Нью-Йорк Айлендерс»...

88. Владимир Тарасенко — н «Сент-Луис Блюз».

89. Павел Бучневич — н «Блюз»...

97. Валерий Ничушкин — н «Колорадо».

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