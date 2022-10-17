Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» расторг контракт с защитником Хохловым. Он набрал три очка при показателе «+5»

«Металлург» расторг контракт с защитником Хохловым. Он набрал три очка при показателе «+5»
Комментарии

«Металлург» на официальной странице в «Твиттере» объявил о расторжении контракта с 27-летним российским защитником Ильёй Хохловым.

«Спасибо за работу, Илья! «Металлург» и защитник Илья Хохлов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Илью за игру в «Металлурге» и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Напомним, Хохлов только в минувшее межсезонье присоединился к магнитогорцам после года игры в «Северстали». В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 13 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт три очка при общем показателе полезности «+5».

Новость по теме
«Металлург» объявил о заключении контракта с экс-наставником «Авангарда» Рябыкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022