«Металлург» расторг контракт с защитником Хохловым. Он набрал три очка при показателе «+5»
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«Металлург» на официальной странице в «Твиттере» объявил о расторжении контракта с 27-летним российским защитником Ильёй Хохловым.
«Спасибо за работу, Илья! «Металлург» и защитник Илья Хохлов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Илью за игру в «Металлурге» и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
Напомним, Хохлов только в минувшее межсезонье присоединился к магнитогорцам после года игры в «Северстали». В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 13 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт три очка при общем показателе полезности «+5».
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