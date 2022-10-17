Овечкин ответил на вопрос, сможет ли Мэттьюс во второй раз забить 60 голов за сезон

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, сможет ли форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс добраться до отметки в 60 голов в сезоне-2022/2023. Кроме того, капитан «столичных» рассказал, что нужно американцу, чтобы повторить своё достижение прошлого сезона.

«Я абсолютно уверен, что Остон сможет сделать это. Самое главное — оставаться здоровым», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне Мэттьюс принял участие в 73 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 60 шайб. Он стал лишь третьим игроком в новейшей истории НХЛ, кому удалось покорить эту отметку. Двумя другими хоккеистами являются Александр Овечкин и Стивен Стэмкос.