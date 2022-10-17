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Овечкин ответил на вопрос, сможет ли Мэттьюс во второй раз забить 60 голов за сезон

Овечкин ответил на вопрос, сможет ли Мэттьюс во второй раз забить 60 голов за сезон
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, сможет ли форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс добраться до отметки в 60 голов в сезоне-2022/2023. Кроме того, капитан «столичных» рассказал, что нужно американцу, чтобы повторить своё достижение прошлого сезона.

«Я абсолютно уверен, что Остон сможет сделать это. Самое главное — оставаться здоровым», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне Мэттьюс принял участие в 73 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 60 шайб. Он стал лишь третьим игроком в новейшей истории НХЛ, кому удалось покорить эту отметку. Двумя другими хоккеистами являются Александр Овечкин и Стивен Стэмкос.

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