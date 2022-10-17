Тренер «Авангарда» о матче с «Металлургом»: должок за нами, поэтому нужно его выплачивать

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец поделился мыслями перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с магнитогорским «Металлургом».

«Основное противостояние — в технике. Потому что у нас тоже техничная команда. Скорости, борьба — в принципе, всё как обычно. Кто меньше сделает ошибок, кто больше и быстрее среагирует на любые изменения на площадке, тот и будет побеждать. Естественно, ребята хотят показывать хорошую игру, хотят радовать болельщиков, близких. Настрой — самое важное. И соперник такой серьёзный, с ним всегда идёт борьба. И в прошлом плей-офф так было. Пока должок за нами, поэтому нужно его выплачивать», — сказал Кравец официальному YouTube-каналу омичей.