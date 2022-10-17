Канадский нападающий «Авангарда» впервые высказался о возвращении на лёд после травмы

Канадский нападающий «Авангарда» Корбан Найт впервые высказался после травмы. Форвард пропустил практически месяц и только 15 октября вернулся на площадку — в матче с «Адмиралом» (3:4 Б).

«Здорово быть снова в строю. Никому не хочется находиться в списке травмированных. Рад был вернуться на лёд, особенно на домашний. Первый матч после восстановления сыгран, сегодня нас ждёт важный матч с хорошим противником. «Металлург» здорово действует, у них хорошая команда. Для нас это отличный вызов. Посмотрим, кто сегодня проявит себя», — сказал Найт официальному YouTube-каналу омичей.

32-летний канадский центральный нападающий за 10 матчей текущего сезона набрал шесть очков — забил два гола и отдал четыре результативные передачи. На счету нападающего четыре минуты штрафа. В прошлом регулярном сезоне КХЛ форвард выступал за «Авангард», где в 47 матчах набрал 48 очков — забил 18 голов и отдал 30 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего 13 матчей и семь (3+4) набранных очков.