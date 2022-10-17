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Ведущий форвард «Авангарда» рассказал, как изменилась система игры после ухода Рябыкина

Ведущий форвард «Авангарда» рассказал, как изменилась система игры после ухода Рябыкина
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Канадский нападающий «Авангарда» Корбан Найт поделился мнением об изменениях в игре команды после назначения на пост и.о. главного тренера Михаила Кравеца. Специалист заменил уволенного Дмитрия Рябыкина.

«С Кравецем мы чуть более активно стали действовать с шайбой. Это немного отличается от того, к чему мы привыкли. По большому счёту мы придерживаемся той же системы. Но, думаю, чем больше будем тренироваться, тем больше своих нюансов будет внедрять тренер», — сказал Найт официальному YouTube-каналу омичей.

32-летний канадский центральный нападающий за 10 матчей текущего сезона набрал шесть очков — забил два гола и отдал четыре результативные передачи. На счету нападающего четыре минуты штрафа. В прошлом регулярном сезоне КХЛ форвард выступал за «Авангард», где в 47 матчах набрал 48 очков — забил 18 голов и отдал 30 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего 13 матчей и семь (3+4) набранных очков.

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