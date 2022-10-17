«Такие тренеры на дороге не валяются». Сушинский — о назначении Рябыкина в «Металлург»

Бывший президент «Авангарда», легендарный в прошлом нападающий омского клуба Максим Сушинский высказался о назначении Дмитрия Рябыкина в «Металлург» на должность помощника главного тренера.

«Дмитрий Рябыкин — хороший специалист, поэтому быстро нашёл себе новое место работы и трудоустроился в «Металлурге». Такие тренеры на дороге не валяются. Его увольнение из «Авангарда»? Это же не моё решение, не мне за него отвечать. Я, наверное, дал бы Дмитрию больше шансов и времени поработать. Я бы занялся в первую очередь селекцией, а не отставками. Конечно, Рябыкин усилит «Магнитку», тем более матчи между Омском и Магнитогорском всегда проходят в принципиальнейшей борьбе. Сегодня эти команды как раз играют друг с другом, посмотрим», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.