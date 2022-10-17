«Считаю переход в КХЛ ошибкой». В «Оцеларжи» выступили с защитой экс-игрока «Нефтехимика»

Спортивный директор «Оцеларжи Тршинец» Ян Петерек прокомментировал подписание бывшего нападающего «Нефтехимика» Самуэля Бучека. Этот переход многие восприняли резко критически.
«Лично я считаю переход игроков в КХЛ ошибкой. По-человечески это трудно понять, даже Самуэль ошибался. Он просто оценил только спортивную составляющую — и пришло наказание. Но мы хотим дать ему второй шанс. Ему придётся вернуть доверие болельщиков и товарищей по команде. С нуля.
Что заставило меня подписать игрока, который уехал в КХЛ? Я не скрываю, что текущая ситуация не способствует подписанию нами контракта с Сэмом. Это было очень трудное решение. Вот почему мы с тренерами отправились в Жилину на встречу с Самуэлем и его агентом, чтобы всё подробно обсудить. Мы хотели услышать, как он относится к этому вопросу, как он сам всё это воспринимает. Мы были готовы иметь дело с ним, мы подозревали, что, если мы захотим с ним работать, реакция и ответы будут непростыми. Должен сказать, что у меня никогда не было такого разговора с игроком.
Как он мне объяснил, что поехал из-за границы в Нижнекамск? К нему подошёл американский агент и сделал предложение, что он может попасть в НХЛ. Об этом мечтает каждый мальчишка, ведь это вызов и возможность осуществить свою мечту», — приводит слова Петерека iSport.cz.
Отметим, что сам спортивный директор играл за «Локомотив» с 2001 по 2004 год.
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