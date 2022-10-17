The Score — об Овечкине: давайте сядем и насладимся его погоней за рекордным голом
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The Score объяснил включение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент. Капитан «столичных» занял 22-е место.
«50 голов и 90 очков в 36 лет. Овечкин — игрок, который приходит в хоккей один раз в жизни клуба, и вместо того, чтобы спорить о том, какое место он занимает в рейтинге игроков, давайте все сядем и насладимся его погоней за рекордным голом», — говорится в сообщении.
Напомним, за долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).
Новость по темеThe Score: 12 россиян вошли в топ-100 лучших игроков НХЛ, Овечкин занял только 22-е место
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