Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Score — об Овечкине: давайте сядем и насладимся его погоней за рекордным голом

The Score — об Овечкине: давайте сядем и насладимся его погоней за рекордным голом
Комментарии

The Score объяснил включение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент. Капитан «столичных» занял 22-е место.

«50 голов и 90 очков в 36 лет. Овечкин — игрок, который приходит в хоккей один раз в жизни клуба, и вместо того, чтобы спорить о том, какое место он занимает в рейтинге игроков, давайте все сядем и насладимся его погоней за рекордным голом», — говорится в сообщении.

Напомним, за долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).

Новость по теме
The Score: 12 россиян вошли в топ-100 лучших игроков НХЛ, Овечкин занял только 22-е место
Новость по теме
The Hockey Writers уверен, что Овечкин до конца карьеры побьёт ещё два великих рекорда НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022