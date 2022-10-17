Чешский вратарь «Колорадо» поделился мнением о российском одноклубнике Георгиеве

Чешский голкипер «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз, с 2015 по 2018 год выступавший за «Трактор» в КХЛ, поделился мнением о новом российском одноклубнике Александре Георгиеве.
«Георгиев в порядке. Он нормальный парень. Мы также можем говорить по-русски, это преимущество.
Внутренняя борьба за место? Было ясно, что мы собираемся выигрывать в каждом матче, когда мы играли два вечера подряд на выезде. Дальше всё будет зависеть от того, как поведёт себя команда», — приводит слова Францоуза Sport.cz.
Ранее 26-летнего Георгиева обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Колорадо Эвеланш». С россиянином заключили трёхлетнее соглашение на общую сумму в $ 10,2 млн. За первый год вратарь получит $ 3,6 млн, за второй — $ 3,7 млн, а за третий — $ 2,9 млн. По предыдущему соглашению его заработная плата была $ 2,4 млн в год.
Сам Георгиев говорил, что в Нью-Йорке ему было тяжело, так как ему не давали играть серии матчей.
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