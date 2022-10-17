The Score объяснил, почему Кучеров — лучший российский игрок в НХЛ прямо сейчас

The Score объяснил включение российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в топ-100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент. Форвард «молний» стал лучшим из россиян в этом списке, заняв шестое место.
«Кучеров — один из самых техничных игроков всех времён, не говоря уже о сегодняшнем дне. Он, вероятно, мог бы забивать 50 голов каждый сезон, если бы был достаточно эгоистичен, но он также оказался потрясающим плеймейкером. На него действительно приятно смотреть, и он доказал, что сияет, когда свет становится ярче», — говорится в сообщении.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский форвард принял участие в трёх встречах, в которых не отметился голами, но отдал три результативные передачи при общем показателе полезности «-2».
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