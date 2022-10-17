Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов сравнил линии нападения «Сибири» и «Автомобилиста» во времена его работы.
«Автомобилист» под моим руководством показывал более атакующий хоккей? Должна ли «Сибирь» в связи с этим показывать другую игру? «Сибирь» играет в атакующий хоккей. В «Автомобилисте» был более серьёзный класс нападающих, там было три звена очень высокого уровня. Там игроки могли контролировать шайбу и в любом эпизоде сыграть так, как умеют и хотят. У нас класс не такой высокий и достаточно ребят без большого опыта в КХЛ. А без обороны не будет никакой атаки.
ЦСКА, СКА играют в защите, просто на этом никто не делает акцент. Если ты ведёшь в две шайбы, зачем куда-то бежать? Сопернику надо забивать, а ты лови на контратаках. Кто-то заявил, что «Сибирь» играет от обороны, и все подхватили. Давайте посмотрим другие клубы – они только от атаки играют? 68 матчей – это нагрузка сумасшедшая. 16 игр за 30 дней – тренироваться некогда, только восстанавливаешь игроков», — заявил Мартемьянов в интервью «РБ Спорт».
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