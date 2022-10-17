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Ласьков: негативные результаты в «Авангарде» не повлияли на решение пригласить Рябыкина

Ласьков: негативные результаты в «Авангарде» не повлияли на решение пригласить Рябыкина
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Директор «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал назначение экс-главного тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина в качестве помощника в штабе Ильи Воробьева.

«Кандидатуру помощника в тренерский штаб мы подбирали больше месяца, были определенные намётки. Помимо Рябыкина российских кандидатов не было, только иностранные. Мы не лучшие по игре в меньшинстве, есть проблемы по игре в защите, поэтому хотели усилить этот компонент.

Негативные результаты Рябыкина в «Авангарде» не повлияли на наше решение, мы анализировали его работу именно как помощника главного тренера в штабе Боба Хартли. А такая серия в качестве главного тренера – с кем не бывает…

Переговоры с Дмитрием проходили в течение двух дней, человеку надо было подумать. Сегодня на раскатке нормально отработал, а что касается работы в «Авангарде», то, как говорится, и «не боги горшки обжигают». Нормально всё», – сказал Ласьков Metaratings.ru.

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