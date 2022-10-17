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Крикунов: для Овечкина безголевая серия не характерна, но он наберёт свои очки

Крикунов: для Овечкина безголевая серия не характерна, но он наберёт свои очки
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал безголевую серию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Некоторые тяжёло входят в чемпионат, а потом быстро нагоняют и набирают свои очки. Для Овечкина это не характерно, конечно. Он ещё наберёт свои очки.

Овечкин поставил себе цель: догнать Гретцки. Понятно, что не в этом году, но за время действующего контракта Александр может побороться за рекорд. Я в это верю! Он молодой и здоровый как бык», – сказал Крикунов Metaratings.ru.

После трёх сыгранных матчей в сезоне-2022/2023 на счету Овечкина одна результативная передача в матче с «Монреалем» (3:1). Отметим, что до рекорда Уэйна Гретцки осталось 164 шайбы.

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