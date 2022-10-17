Крикунов: для Овечкина безголевая серия не характерна, но он наберёт свои очки
Поделиться
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал безголевую серию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Некоторые тяжёло входят в чемпионат, а потом быстро нагоняют и набирают свои очки. Для Овечкина это не характерно, конечно. Он ещё наберёт свои очки.
Овечкин поставил себе цель: догнать Гретцки. Понятно, что не в этом году, но за время действующего контракта Александр может побороться за рекорд. Я в это верю! Он молодой и здоровый как бык», – сказал Крикунов Metaratings.ru.
После трёх сыгранных матчей в сезоне-2022/2023 на счету Овечкина одна результативная передача в матче с «Монреалем» (3:1). Отметим, что до рекорда Уэйна Гретцки осталось 164 шайбы.
Комментарии
- 17 октября 2022
-
16:56
-
16:34
-
16:24
-
16:17
-
16:09
-
15:59
-
15:30
-
15:15
-
14:55
-
14:37
-
14:14
-
13:46
-
13:37
-
13:37
-
13:03
-
12:42
-
12:25
-
12:03
-
11:42
-
11:05
-
10:45
-
10:15
-
10:07
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:53
-
08:40
-
08:35
-
08:10
-
07:50
- 16 октября 2022
-
23:08
-
22:47
-
22:13
-
22:00
Партнерский контент