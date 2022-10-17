Плющев: очевидно, Знарок не справляется с составом. Иначе вопросов не задавали бы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о работе Олега Знарка на посту главного тренера казанского «Ак Барса».

«Можно ли сказать, что Знарок не справляется со звёздным составом? Это очевидно! Если бы всё было хорошо, никто бы такие вопросы не задавал. Если команда проигрывает шесть матчей подряд, причём некоторым командам, которые не совсем претенденты. Конечно, в команде что-то творится. На сегодняшний день результат не устраивает ни руководителей, ни болельщиков. Да и тренерский штаб тоже вряд ли устраивает», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведёт дома с магнитогорским «Металлургом». Игра начнётся 19 октября в 19:00 мск.