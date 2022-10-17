Нападающий «Металлурга» Голдобин забил впервые после запроса на обмен из клуба

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». Идёт первый период, счёт 1:1.

На второй минуте стартового отрезка шайбу забросил форвард хозяев Николай Голдобин.

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Эта шайба стала для Голдобина первой после того, как ранее агент игрока заявил о том, что запросил обмен своего клиента из клуба.

До сегодняшнего матча Голдобин в текущем сезоне сыграл 13 матчей за «Магнитку». 27-летний форвард забил два гола и отдал четыре результативные передачи.



В прошлом регулярном чемпионате нападающий набрал 38 очков в 42 матчах — забил 16 голов и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф за 23 игры он оформил 17 очков — забил восемь голов и отдал девять результативных передач.