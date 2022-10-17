Евгений Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона» в преддверии матча с «Ванкувером»
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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отсутствовал на тренировке с командой, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».
Отмечается, что решение по участию в матче с «Ванкувером» (в ночь на 18 октября в 2:00 мск) будет принято непосредственно перед началом встречи.
В текущем сезоне Кузнецов провёл три матча, в которых отметился одной результативной передачей.
В прошлом сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 79 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал 54 результативных передач. Самым результативным в НХЛ для Кузнецова был сезон-2017/2018, в котором он набрал 83 (27+56) очка.
Всего в рамках НХЛ 30-летний игрок провёл 602 матча, в которых забросил 153 шайбы и отдал 344 результативные передачи при показателе полезности «+74».
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