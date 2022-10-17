Сушинский: шесть поражений «Ак Барса» не удивляют. Мы с Омском 13 игр подряд проиграли

Чемпион мира 2008 года Максим Сушинский прокомментировал рекордную серию поражений казанского «Ак Барса».

«Шесть поражений подряд меня не удивляют. Бывает всё в жизни. Мы с Омском 13 подряд проиграли, когда чемпионами стали. Команда серьёзная, сыграются. У Знарка всегда тяжёлые предсезонки. «Динамо» начинало тоже всегда тяжело. Надо построить команду. Новая команда, новый тренерский штаб — это не один день строится, вы хотите, чтобы они за месяц всё сложилось и они стали чемпионами. Надо притереться, сыграться.



100% заработает связка Шипачёва, который пока молчит. Она никуда не денется. Человек, который всю жизнь забивал и отдавал, не может за предсезонку стать худшим. Он найдёт свою игру, забьёт одну-две, и всё заново полетит. Есть проблема во вратарской линии, которую они никак не решили», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.