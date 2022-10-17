Галимова заменили в первом периоде матча с «магниткой». Он вышел на лёд впервые за месяц
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В эти минуты в Магнитогорске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». После первого периода впереди хозяева — 4:2.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 16-й минуте первого периода после третьей шайбы в ворота омичей состоялась замена вратаря «Авангарда». Вместо проводившего свой первый матч за месяц Станислава Галимова в игру вступил Андрей Мишуров. Для Мишурова этот матч стал вторым в текущем сезоне.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Галимов провёл семь матчей. Процент отражённых бросков у голкипера — 87,7, с коэффициентом надёжности — 3,24.
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