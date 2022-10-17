Каменский: Знарку должно хватить лидерских качеств, чтобы превратить разрозненных игроков

Олимпийский чемпион, член экспертного совета при ФХР Валерий Каменский прокомментировал серию «Ак Барса» из шести поражений подряд.

«Идёт становление команды. Ребята все звёздные, тяжело создать ту химию, которая нужна. Они научатся побеждать и всё в будущем наладят. У Знарка большой опыт работы в хоккее. Ему должно хватить лидерских качеств, чтобы превратить разрозненных игроков в команду. Для этого его и брали.



Сколько уйдёт времени на то, чтобы собрать команду, сложно сказать. Цель у «Ак Барса» как мне кажется, Кубок Гагарина. Время для того, чтобы собрать команду, ещё есть. Что они попадут в плей-офф я не сомневаюсь», – сказал Каменский Metaratings.ru.

Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведёт дома с магнитогорским «Металлургом». Игра начнётся 19 октября в 19:00 мск.