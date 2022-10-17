«Авангард» за два периода пропустил семь шайб в матче с «Металлургом»

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». После двух периодов счёт 7:4 в пользу «Металлурга».

В первом периоде хозяева отправили в ворота «Авангарда» четыре шайбы. За «магнитку» отличились Николай Голдобин, Андрей Чибисов и дважды Денис Зернов. За омский клуб в первом периоде забили Дмитрий Шевченко и Владимир Ткачёв.

Во второй двадцатиминутке игроки «Металлурга» Павел Акользин, Никита Коростелёв и Филипп Майе довели счёт до крупного. Форвард омичей Алекс Бродхёрст забросил третью шайбу в ворота хозяев. В конце второго периода четвёртую шайбу в ворота «Металлурга» забросил Корбан Найт.

После двух периодов броски в створ — 29-28 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.