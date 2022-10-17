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«Авангард» за два периода пропустил семь шайб в матче с «Металлургом»

«Авангард» за два периода пропустил семь шайб в матче с «Металлургом»
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В эти минуты в Магнитогорске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». После двух периодов счёт 7:4 в пользу «Металлурга».

В первом периоде хозяева отправили в ворота «Авангарда» четыре шайбы. За «магнитку» отличились Николай Голдобин, Андрей Чибисов и дважды Денис Зернов. За омский клуб в первом периоде забили Дмитрий Шевченко и Владимир Ткачёв.

Во второй двадцатиминутке игроки «Металлурга» Павел Акользин, Никита Коростелёв и Филипп Майе довели счёт до крупного. Форвард омичей Алекс Бродхёрст забросил третью шайбу в ворота хозяев. В конце второго периода четвёртую шайбу в ворота «Металлурга» забросил Корбан Найт.

После двух периодов броски в створ — 29-28 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 4
Авангард
Омск
1:0 Голдобин (Карпов, Ерёменко) – 01:22 (5x5)   1:1 Шевченко – 02:10 (5x5)   2:1 Чибисов (Карпов, Кёрран) – 10:15 (5x5)   2:2 Ткачёв (Малыхин) – 13:18 (5x4)   3:2 Зернов (Карпов, Голдобин) – 15:32 (5x5)   4:2 Зернов (Голдобин) – 17:43 (5x5)   5:2 Акользин (Неколенко) – 27:04 (4x5)   5:3 Бродхёрст (Ткачёв) – 30:52 (5x5)   6:3 Коростелёв (Маклюков, Минулин) – 31:34 (5x5)   7:3 Майе (Кёрран, Лайпсик) – 33:54 (5x5)   7:4 Найт – 39:53 (4x5)

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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