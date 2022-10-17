«Барыс» одержал третью победу подряд, уверенно обыграв «Торпедо» дома

В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Барыс» принимал на своём льду «Торпедо». Победу со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) одержали хозяева.

На шестой минуте первого периода счёт открыл форвард хозяев Кирилл Савицкий с передачи Никиты Михайлиса. На 18-й минуте первого периода счёт сравнял нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов с передач Кирилла Воронина и Денниса Яна.

Во втором периоде команды голов не забили.

На шестой минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Алихан Асетов с передач Кирилла Максимова и Антона Сагадеева. На 16-й минуте третьего периода Линден Вей с передачи Никиты Михайлиса сделал счёт 3:1. На 19-й минуте Антон Сагадеев с передачи Джесси Грэма довёл счёт до крупного.

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Следующий матч «Барыс» проведёт дома с магнитогорским «Металлургом» 21 октября в 16:30 мск. «Торпедо» сыграет дома с ХК «Сочи» 20 октября в 19:00 мск.