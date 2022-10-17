«Металлург» в матче с «Авангардом» обновил клубный рекорд скорострельности в КХЛ

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». После двух периодов счёт 7:4 в пользу «Металлурга».
«Металлург» обновил клубные рекорды скорострельности в КХЛ для 6 и 7 голов с начала матча. Магнитогорцы впервые в КХЛ забросили семь шайб за два первых периода, сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.
Также «магнитка» стала второй командой в сезоне-2022/2023, забросившей семь шайб в матче. Первой командой стало «Торпедо» в игре с «Автомобилистом» 8 сентября 2022 года.
11 шайб за два первых периода — восьмой случай в истории КХЛ. В прошлый раз 11 шайб за 40 минут времени забрасывали также «Металлург» и «Авангард» во время плей-офф сезона-2021/2022.
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