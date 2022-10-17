Кожевников: нельзя говорить, что Знарок не справляется с «Ак Барсом». Дело в игроках

Двукратный олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников прокомментировал игру казанского «Ак Барса» и работу Олега Знарка.

«Ак Барс» проиграл шесть игр, но ничего страшного. Игроки все профессионалы. Болельщикам неприятно на это смотреть. Все хотят, чтобы сразу взяли и рвали. Но в сезоне больше 60 игр… Уверен, после нового года будет совершенно другая команда. Чего не хватает команде? Желания. Кто-то недорабатывает, недобегает. Реализации нет. Как говорили раньше, гол должен быть с мясом забит.



Нельзя говорить, что Знарок не справляется с «Ак Барсом». Он опытный тренер, знает, что делать. Конечно, ему неприятно, он переживает — сто процентов. Но дело в игроках, а не в нём. Чего мы начинаем гнать? Сыграли по 17-18 игр. Посмотрим концовку, все игроки с характером, своеобразная психология. Им надо найти взаимопонимание и играть на одном дыхании. К концу второго круга мы придём к тому, что хотим видеть от Казани», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.