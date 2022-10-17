«Металлург» крупно обыграл омский «Авангард», забросив семь шайб

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 7:4 (4:2, 3:2, 0:0) одержали хозяева.
В первом периоде хозяева отправили в ворота «Авангарда» четыре шайбы. За «магнитку» отличились Николай Голдобин, Андрей Чибисов и дважды Денис Зернов. За омский клуб в первом периоде забили Дмитрий Шевченко и Владимир Ткачёв.
Во второй двадцатиминутке игроки «Металлурга» Павел Акользин, Никита Коростелёв и Филипп Майе довели счёт до крупного. Форвард омичей Алекс Бродхёрст забросил третью шайбу в ворота хозяев. В конце второго периода четвёртую шайбу в ворота «Металлурга» забросил Корбан Найт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Металлург» проведёт в гостях с «Ак Барсом», игра начнётся 19 октября в 19:00 мск. «Авангард» сыграет в гостях с «Трактором», старт матча — 19 октября в 17:00 мск.
- 17 октября 2022
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