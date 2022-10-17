«Рябыкин стал «стрелочником» в «Авангарде». Кожевников — об увольнении тренера из клуба

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал увольнение Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера омского «Авангарда» и оценил назначение специалиста в штаб магнитогорского «Металлурга».

«Я ещё до начала чемпионата говорил, что Рябыкин ходит по острию ножа. Он стал «стрелочником», на него всё свалили, хотя он абсолютно не виноват.

Что думаю про назначение Рябыкина в «Металлург»? Это отличное усиление, молодец Воробьёв (главный тренер «Металлурга), ничего не скажешь. Хорошо ли сложится карьера в Магнитогорске? Да конечно! Он опытный специалист, давно в хоккее, да и сам играл неплохо. Принесёт пользу, несомненно. Да он ведь там уже работал хорошо», — сказал Кожевников Legalbet.