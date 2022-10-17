Ведущий защитник «Авангарда» снова получил травму, вернувшись после предыдущей

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о состоянии одного из ведущих защитников клуба — Кристиана Яроша

«Ярош получил травму. К сожалению, так всё сложилось. Он не играл несколько матчей, была травма. Сегодня вышел. Думали, что залечил и всё в порядке. Можно сказать, это такая потеря, которая тоже играет на ход матча», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Ярош провёл в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 16 матчей и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-5».

Следующий матч «Металлург» проведёт в гостях с «Ак Барсом», игра начнётся 19 октября в 19:00 мск. «Авангард» сыграет в гостях с «Трактором», старт матча — 19 октября в 17:00 мск.