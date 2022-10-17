Скабелка: для «Торпедо» ошибки в своей зоне, наверное, позволительны, мы играем по-другому

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (4:1).
«Играли с быстрой командой. Мало кто в КХЛ играет в такой хоккей: быстрый, на шанс. Первый период нам удался. Второй период остался за «Торпедо», тут надо похвалить Никиту Бояркина, который нас оставил в игре. Подкорректировали в тайм-ауте, стали появляться хорошие моменты.
Бекетаев и Шапю выбыли на две-три недели. С Михайлисом всё не так плохо.
Насколько можно прочитать «Торпедо»? Тренеру можно, игрокам сложнее. Главное ментально быть готовыми к такому матчу. Всем нравится играть как во дворе, но нельзя позволять себя утянуть в этот хоккей. Для «Торпедо» ошибки в своей зоне, наверное, позволительны, а мы в другой хоккей играем. Отсюда и другие стандарты, требования», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.
- 17 октября 2022
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