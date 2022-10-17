Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Скабелка: для «Торпедо» ошибки в своей зоне, наверное, позволительны, мы играем по-другому

Скабелка: для «Торпедо» ошибки в своей зоне, наверное, позволительны, мы играем по-другому
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (4:1).

«Играли с быстрой командой. Мало кто в КХЛ играет в такой хоккей: быстрый, на шанс. Первый период нам удался. Второй период остался за «Торпедо», тут надо похвалить Никиту Бояркина, который нас оставил в игре. Подкорректировали в тайм-ауте, стали появляться хорошие моменты.

Бекетаев и Шапю выбыли на две-три недели. С Михайлисом всё не так плохо.

Насколько можно прочитать «Торпедо»? Тренеру можно, игрокам сложнее. Главное ментально быть готовыми к такому матчу. Всем нравится играть как во дворе, но нельзя позволять себя утянуть в этот хоккей. Для «Торпедо» ошибки в своей зоне, наверное, позволительны, а мы в другой хоккей играем. Отсюда и другие стандарты, требования», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

Новость по теме
«Барыс» одержал третью победу подряд, уверенно обыграв «Торпедо» дома
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022