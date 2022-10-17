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НХЛ объявила имена трёх лучших игроков первой игровой недели сезона-2022/2023

НХЛ объявила имена трёх лучших игроков первой игровой недели сезона-2022/2023
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Национальная хоккейная лига на своём сайте объявила имена трёх лучших игроков первой игровой недели сезона-2022/2023.

Третьей звездой назван вратарь «Далласа» Джейк Эттингер, выигравший оба проведённых матча, в которых он отразил 96,8% бросков — 60 из 62.

Второй звездой признан форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого четыре гола и одна голевая передача в двух играх.

Первой звездой недели стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который забросил 2 шайбы и сделал 4 результативные передачи в двух матчах. По результативным передачам Кросби вышел на 20-е место в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя Фила Хаузли. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Кросби провёл 1110 игр, в которых набрал 1415 очков — забил 519 шайб и отдал 896 результативных передач.

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