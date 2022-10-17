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Дементьев: мимо Капризова прошли все агенты и скауты, на Шестёркина не рассчитывали

Дементьев: мимо Капризова прошли все агенты и скауты, на Шестёркина не рассчитывали
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал о том, что в начале карьеры Кирилла Капризова и Игоря Шестёркина агенты и скауты не оценили их талант.

«Когда Капризов был молодой, мимо него прошли все агенты и скауты клубов КХЛ. На Шестеркина не рассчитывали… Не хватает людей, которые умеют различать таланты. Надо отдать должное тем скау­там, тогда они назывались селекционеры, которые работали в СССР. Тот же Борис Шагас привёз в ЦСКА всех великих звёзд из провинции — от Макарова до Фёдорова.

У нас же часто смотрят на паспорт, а не на мастерство хоккеиста. Поэтому сначала он молодой, а потом сразу старый, так и не получивший шанс себя проявить. Скаутинг и доверие — это самые важные моменты», — сказал Дементьев в интервью «Спорт уик-энд».

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