Дементьев: мимо Капризова прошли все агенты и скауты, на Шестёркина не рассчитывали

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал о том, что в начале карьеры Кирилла Капризова и Игоря Шестёркина агенты и скауты не оценили их талант.
«Когда Капризов был молодой, мимо него прошли все агенты и скауты клубов КХЛ. На Шестеркина не рассчитывали… Не хватает людей, которые умеют различать таланты. Надо отдать должное тем скаутам, тогда они назывались селекционеры, которые работали в СССР. Тот же Борис Шагас привёз в ЦСКА всех великих звёзд из провинции — от Макарова до Фёдорова.
У нас же часто смотрят на паспорт, а не на мастерство хоккеиста. Поэтому сначала он молодой, а потом сразу старый, так и не получивший шанс себя проявить. Скаутинг и доверие — это самые важные моменты», — сказал Дементьев в интервью «Спорт уик-энд».
- 17 октября 2022
-
20:43
-
20:34
-
20:18
-
20:13
-
20:06
-
19:59
-
19:48
-
19:25
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
18:49
-
18:42
-
18:31
-
18:01
-
17:50
-
17:49
-
17:35
-
17:25
-
17:14
-
17:10
-
16:56
-
16:34
-
16:24
-
16:17
-
16:09
-
15:59
-
15:30
-
15:15
-
14:55
-
14:37
-
14:14
-
13:46
-
13:37
-
13:37