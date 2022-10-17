«Имена — не значит команда». Терещенко — о шести подряд поражениях «Ак Барса»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал неудачную серию «Ак Барса».

«А что происходило с «Динамо» последние четыре года? Своих игроков нет — они исчезли. Имена — не значит команда. Посмотрите на пример «Динамо» последние четыре года. Здесь всё в совокупности. Должна быть команда, а я её в «Ак Барсе» не вижу.



Команда появится тогда, когда будет одним целым, и без разницы, кто ты там. Ты должен выходить и ложиться под шайбы, выполнять установку тренера», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведёт дома с магнитогорским «Металлургом». Игра начнётся 19 октября в 19:00 мск.