ЦСКА одержал волевую победу над московским «Динамо» в КХЛ

В Москве на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. В московском дерби «Динамо» принимало ЦСКА. Победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) одержал ЦСКА.
В самом начале матча отличился защитник хозяев Егор Мартынов с передачи Эрика О'Делла и Дмитрия Рашевского.
На 15-й минуте второго периода защитник ЦСКА Артём Сергеев сравнял счёт с передач Фредрика Классона и Антона Слепышева. За две секунды до конца второго периода Владислав Каменев вывел армейцев вперёд с передачи Владислава Провольнева.
На 10-й минуте третьего периода Антон Слепышев с передач Владислава Провольнева и Андрея Светлакова сделал счёт 3:1.
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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Динамо» проведёт дома с «Локомотивом» 20 октября в 19:30 мск. ЦСКА примет «Куньлунь» 19 октября в 19:30 мск.
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