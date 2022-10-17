ЦСКА одержал волевую победу над московским «Динамо» в КХЛ

В Москве на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. В московском дерби «Динамо» принимало ЦСКА. Победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) одержал ЦСКА.

В самом начале матча отличился защитник хозяев Егор Мартынов с передачи Эрика О'Делла и Дмитрия Рашевского.

На 15-й минуте второго периода защитник ЦСКА Артём Сергеев сравнял счёт с передач Фредрика Классона и Антона Слепышева. За две секунды до конца второго периода Владислав Каменев вывел армейцев вперёд с передачи Владислава Провольнева.

На 10-й минуте третьего периода Антон Слепышев с передач Владислава Провольнева и Андрея Светлакова сделал счёт 3:1.

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Следующий матч «Динамо» проведёт дома с «Локомотивом» 20 октября в 19:30 мск. ЦСКА примет «Куньлунь» 19 октября в 19:30 мск.