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ЦСКА одержал волевую победу над московским «Динамо» в КХЛ

ЦСКА одержал волевую победу над московским «Динамо» в КХЛ
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В Москве на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. В московском дерби «Динамо» принимало ЦСКА. Победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) одержал ЦСКА.

В самом начале матча отличился защитник хозяев Егор Мартынов с передачи Эрика О'Делла и Дмитрия Рашевского.

На 15-й минуте второго периода защитник ЦСКА Артём Сергеев сравнял счёт с передач Фредрика Классона и Антона Слепышева. За две секунды до конца второго периода Владислав Каменев вывел армейцев вперёд с передачи Владислава Провольнева.

На 10-й минуте третьего периода Антон Слепышев с передач Владислава Провольнева и Андрея Светлакова сделал счёт 3:1.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Мартынов (О'Делл, Рашевский) – 01:44 (5x5)   1:1 Сергеев (Классон, Слепышев) – 34:41 (5x5)   1:2 Каменев (Провольнев) – 39:58 (5x5)   1:3 Слепышев (Провольнев, Светлаков) – 49:29 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Динамо» проведёт дома с «Локомотивом» 20 октября в 19:30 мск. ЦСКА примет «Куньлунь» 19 октября в 19:30 мск.

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