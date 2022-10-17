Андрей Мартемьянов: неоправданное удаление подвело черту под всеми усилиями

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3):



«После первого гола команда перестала играть, я очень разочарован этим моментом. Мы перешли на три пятёрки, сравняли счёт. Счастье было где-то рядом, но неоправданное удаление подвело черту под всеми усилиями. Соперник больше хотел, был больше мотивирован, больше лез на ворота. К сожалению, уже не в первый раз наступаем на эти грабли, где-то не доходит до людей. Результат закономерный — соперник выиграл, с победой их.



Как оценю сегодняшний матч и эту выездную серию? В предыдущих двух матчах мы выигрывали в овертайме и по буллитам, играли с серьёзнейшими соперниками, которые по рейтингу стоят выше нас. А то, что с Нижнекамском бьёмся постоянно — кусачая команда у них, всегда такие матчи получаются», — цитирует Мартемьянова официальная группа «Сибири» «ВКонтакте».