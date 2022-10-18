Каблуков зависал перед вратарём, армейцы отмечали победу над «Динамо». Главные фото дерби

В Москве, 17 октября, на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. В московском дерби «Динамо» принимало ЦСКА. Победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) одержал ЦСКА.



В самом начале матча отличился защитник хозяев Егор Мартынов с передач Эрика О'Делла и Дмитрия Рашевского. На 15-й минуте второго периода защитник ЦСКА Артём Сергеев сравнял счёт с передач Фредрика Классона и Антона Слепышева. За две секунды до конца второго периода Владислав Каменев вывел армейцев вперёд с передачи Владислава Провольнева. На 10-й минуте третьего периода Антон Слепышев с передач Владислава Провольнева и Андрея Светлакова сделал счёт 3:1.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в московском дерби над «Динамо» (3:1).



«Очень хорошая игра, мне понравилась. Начало было не за нами. Немного поволновались — может быть, те три-четыре дня, которые мы находились без игровой практики, наложили свой отпечаток. Хотя ребята прекрасно понимали, что это будет быстрый соперник, играющий вперёд, с хорошим давлением в зоне атаки.



Поздравляю нашу команду с победой. Вовремя забили, выстояли в меньшинстве. Хотелось немного другого хоккея от нашей команды. На данный момент есть над чем работать. Неоднозначный матч, но нашли пути к победе», — цитирует Фёдорова сайт московского «Динамо».