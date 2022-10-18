Кирилл Капризов забил второй гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Миннесоты» отличился российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина этот гол стал вторым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету две результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 139 матчах, в которых забил 76 голов и сделал 87 результативных передач.

Отметим, «Миннесота» проиграла два стартовых матча в НХЛ, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Кингз». При этом, оба раза команда пропустила по семь шайб за игру.