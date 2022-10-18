Кирилл Капризов забил второй гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Миннесоты» отличился российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина этот гол стал вторым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету две результативные передачи.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 139 матчах, в которых забил 76 голов и сделал 87 результативных передач.
Отметим, «Миннесота» проиграла два стартовых матча в НХЛ, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Кингз». При этом, оба раза команда пропустила по семь шайб за игру.
- 18 октября 2022
-
04:45
-
04:42
-
04:38
-
03:53
-
03:36
-
03:28
-
03:25
-
03:06
-
02:55
-
02:15
- 17 октября 2022
-
23:47
-
23:26
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:13
-
21:53
-
21:52
-
21:40
-
21:24
-
20:43
-
20:34
-
20:18
-
20:13
-
20:06
-
19:59
-
19:48
-
19:25
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
18:49