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Кирилл Капризов оформил дубль в матче с «Колорадо»

Кирилл Капризов оформил дубль в матче с «Колорадо»
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В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:4. В составе «Миннесоты» отличился во второй раз российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина этот гол стал третьим в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету две результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 139 матчах, в которых забил 77 голов и сделал 87 результативных передач.

Отметим, «Миннесота» проиграла два стартовых матча в НХЛ, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Кингз». При этом, оба раза команда пропустила по семь шайб за игру.

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